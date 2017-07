62. Trierer Moselfest läuft

So viel steht jetzt schon fest: Es wird eine Veranstaltung mit Einmaligkeitscharakter. Denn das Zurlaubener Moselufer ist Großbaustelle. Weil die Erneuerung des fast 90 Jahre alten Hochwasserschutzdamms noch nicht abgeschlossen ist, wird in provisorischem Ambiente direkt neben abgesperrten Bereichen gefeiert.Nicht nur die Festzone ist in diesem Jahr kleiner - auch beim Programm gibt es Abstriche. So haben die Veranstaltervereine MGV Zurlauben 1896 und KG Wieweler auf das Feuerwerk verzichtet, die traditionelle große Zugnummer des Samstagabends. Auch die Kirmes präsentiert sich in abgespeckter Form.So steht diesmal die musikalische Unterhaltung im Mittelpunkt. Am Starttag stehen die Auftritte von Lokalmatador Nico Mono (20 Uhr) und der SWR3-Band (22 Uhr) auf dem Programm. An der Länge des Fests, das zum Schutz vor Terroranschlägen mit starken Sicherheitsvorkehrungen einher geht, ändert sich nichts. Gefeiert wird vier Tage lang bis einschließlich Montag, 10. Juli. Schirmherr ist der neue Kultur- und Ordnungsdezernent Thomas Schmitt.