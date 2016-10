71-Jähriger bei Auffahrunfall in Trier schwer verletzt

Wie die Trierer Polizei mitteilte, kam es gegen 10.30 Uhr zu dem Unfall in der Olewiger Straße. Zwei Autos seien dort in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Als ihnen ein Notarztwagen mit Blaulicht und Martinshorn entgegenkam, habe der vordere Autofahrer abrupt abbremsen müssen, sodass der Fahrer im nachfolgenden Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und auf den Vordermann auffuhr. Der 71-jährige Fahrer im vorderen Wagen wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 11000 Euro.



Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise an die Polizeiinspektion Trier, 0651/9779-3200.