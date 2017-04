83-jähriger Fahrer gestorben: Auto durchbricht Zaun einer Gärtnerei in Trier-Nord (Update)

Wie die Polizei am späten Abend noch mitteilte, habe der 83-Jährige mit seinem Auto vom Hauptbahnhof kommend an der Kreuzung gestanden, als er aus bislang ungeklärten Gründen in die Kreuzung rollte. Dort sei das Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen und gegen den Zaun der Gärtnerei geschleudert worden. Das Auto des Rentners kam dahinter an einem Pflanzbeet zum Stehen.



Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sei der 83-Jährige noch am Unfallort gestorben, so die Polizei weiter. Der 52-jährige Fahrer des anderen Autos erlitt einen Schock.



Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro. Zur Unfallaufnahme kam eine Drohne der Polizei zum Einsatz. Daher kam es im gesamten Kreuzungsbereich zu einer Straßensperrung. Der Verkehr wurde durch die Einsatzkräfte umgeleitet. Es kam zu Behinderungen.

Im Einsatz war ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr, der Notarzt, die Bundespolizei und die Polizei Trier. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten in Auftrag gegeben.