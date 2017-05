ANDERS: Alle Zeichen stehen auf Wein - Eine Video-Umfrage

Impressionen von der Wine in the City-Premiere. Im Mittelpunkt der neuen Veranstaltung steht das (abends illuminierte) Pagodenzelt-Weindorf auf dem Hauptmarkt, in dem sich auch gekrönte Häupter wie Moselweinkönigin Lisa Schmitt (Leiwen) und Bacchus Sven Finkle (Kesten) ein Stelldichein geben. Auch in zahlreichen Geschäften gibt es Aktionen wie Weinproben. TV-Fotos (7): Friedemann Vetter (6), Roland Morgen (1) Foto: roland morgen (rm.) ("TV-Upload morgen"