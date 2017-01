ATK-Preisträgerin Verona Pooth krank – Sportmoderator Florian König erhält Kaiser-Augustus-Orden 2017

24. Preisträger des Kaiser-Augustus-Ordens der Trierer Arbeitsgemeinschaft Karneval: Sportmoderator Florian König. Foto: dpa

(Trier) Das ging so rasend schnell, wie es die Formel-1-Wagen sind, über die Sportmoderator Florian König im Fernsehen berichtet: Weil die eigentliche Preisträgerin Verona Pooth krankheitsbedingt absagen musste, springt der für 2018 geplante Ordensträger in die Bresche: Statt Pooth wird König den Kaiser-Augustus-Orden bei der Gala der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) am Samstagabend in der Europahalle in Empfang nehmen. Die Auszeichnung ist mit 5555 Euro für soziale Zwecke dotiert.