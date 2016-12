Acht Jahre und sechs Monate Haft: Landgericht Trier verurteilt 34-Jährigen wegen Raubüberfall auf Rentner in Trier

(Trier) Das Landgericht Trier hat heute einen 34-Jährigen wegen besonders schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der Mann zusammen mit zwei weiteren unbekannten Tätern im Februar 2015 einen 83-Jährigen in dessen Wohnung in Trier-Mariahof niedergeschlagen und ausgeraubt hatte.