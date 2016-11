Achtung: Einbrecher unterwegs in Trier und Föhren

Beim Versuch, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Biest“ in Trier-Zewen einzubrechen, scheiterten der oder die unbekannten Täter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Hauseigentümer stellte demnach am Mittwochmorgen, 23. November, entsprechende Einbruchsspuren an den Terrassentüren fest. Offenbar war es den Unbekannten nicht gelungen, die Türen aufzubrechen.

Auch in der Hubert-Neuerburg-Straße in Trier gelang es Unbekannten am Mittwoch, 23. November, nicht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Zwischen 11.45 Uhr und 21.40 Uhr hatten Unbekannte offenbar versucht, die Wohnungseingangstür aufzubrechen, was jedoch misslang.



Bisher Unbekannte sind ebenfalls am Mittwoch, 23. November, in ein Einfamilienhaus in der Eitzenbachstraße in Föhren eingebrochen und haben Schmuck und Elektronikgeräte gestohlen.

Der oder die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner zwischen 10.30 Uhr und 18.30 Uhr aus und stiegen über die Terrassentür in das Wohnhaus ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke und stahlen Schmuck und Elektronikgeräte.



Zeugenhinweise werden in beiden Fällen erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2144 oder 0651/9779-2290.