Ahorn, Linden und greise Jungbäume

Trier 44 000 Bäume stehen an öffentlich zugänglichen Straßen, Wegen, Plätzen und Parks in der Stadt Trier. Nicht alle sind in einem guten Zustand. Klimawandel, Schädlinge, Beschädigungen durch parkende Autos oder die falsche Standortwahl bei der Pflanzung sind nur einige Gründe dafür. Das hat Daniel Gerhardt, der zuständige Bereichsleiter beim Grünflächenamt Trier, in seinem aktuellen Sachstandsbericht zu den Stadtbäumen beschrieben, den er im Dezernatsausschuss vorgestellt hat."Wir haben 2016 die Arbeitsleistungen in der Baumpflege erneut deutlich steigern können", sagt Gerhardt stolz.11 221 Pflegemaßnahmen sind in der Statistik für das Jahr 2016 vermerkt. Eine solch deutliche Steigerung um 5407 Maßnahmen im Vergleich zum Vorjahr war nur möglich, weil im Grünflächenamt Aufgaben neu strukturiert wurden. Nach der Einstellung von drei neuen Mitarbeitern sind seit August zwei Baumpflegekolonnen im Stadtgebiet im Einsatz. Zusätzlich sind mehrere Fachfirmen im Auftrag der Stadt unterwegs, um Bäume zu untersuchen, pflegen, fällen oder neu zu pflanzen.Der tödliche Unfall am Rautenstrauchpark im November 2012 ist noch immer im Gedächtnis. Eine umstürzende Rosskastanie, der die Stammfäule nicht anzusehen war, erschlug damals eine Frau und verletzte einen Mann schwer. Der Rückgang der umfassenden Baumuntersuchungen und Fällungen in den vergangenen zwei Jahren zeigt aber, dass inzwischen im Grünflächenamt wieder vermehrt darauf geblickt werden kann, wie Schädigungen vermieden und gesunde Bäume erhalten werden. 2016 wurden zudem viermal mehr neue Gewächse gepflanzt als im Jahr zuvor.Im Jahr 2016 standen 431 Fällungen 231 Pflanzungen gegenüber. Diese Diskrepanz weiter zu verkleinern, nennt Gerhardt ein wichtiges Anliegen.Interessante Details offenbart das digitale Baumkataster der Stadt Trier: So sind dort 26 000 Einzelbäume mit Stamm- und Zustandsdaten erfasst. Rund 18 000 Bäume in dichteren Beständen sind in Arealen zusammengefasst. Als Naturdenkmale sind in Trier 424 Bäume eingestuft.Zwar stehen insgesamt 87 Gattungen mit 386 Arten und Sorten in den öffentlichen Bereichen der Stadt. Mit Ahorn, Linde, Buche, Eichen und Birken ist die Zahl der häufigsten Gattungen aber überschaubar. An Straßen machen Linden, Buchen und Platanen fast zwei Drittel des Bestands aus. Das Grünflächenamt will diese Konzentration auf wenige Baumarten verändern und in Zukunft verstärkt bislang unterrepräsentierte Gattungen pflanzen. "Gerade in Zeiten des Klimawandels ist Artenvielfalt ein wichtiger Faktor für einen möglichst heterogenen und widerstandsfähigen Baumbestand", erläutert Daniel Gerhardt. Amberbaum, Eisenholz, Purpurerle und Tupelobaum seien nur einige Beispiele für vielversprechende Pflanzen.Wie wichtig es ist, sich bei der Standortwahl noch mehr Gedanken zu machen, zeigt der Blick auf diverse missglückte Versuche aus vergangenen Jahren, Straßen und Wege mit Bäumen zu verschönern, die für den Standort nicht geeignet sind, oder deren Standort zu wenige Möglichkeiten für ungehindertes Wurzelwachstum oder ausreichenden Wasserhaushalt bietet. Gerhardt spricht angesichts des dann unvermeidlichen Krüppelwachstums von "vergreisten Jungbäumen". Als Beispiel sind im aktuellen Sachstandsbericht die winzigen Pflanzbeete neben der Haltestelle an den Kaiserthermen genannt.Die Sanierung solcher mangelhafter Baumstandorte ist nach Aussage von Gerhardt eine Herausforderung. Viele Nachpflanzungen könnten deshalb nicht erfolgen, weil dazu zunächst zeitintensive und teuere Vorarbeiten notwendig wären. Wichtiger seien aber auf absehbare Zeit die Pflege des Bestands und die Verhinderung vermeidbarer Unfälle durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume.Sorge macht den Experten vom Grünflächenamt die derzeitige Diskussion über den Flächennutzungsplan und der politische Wille, die Wohnbebauung in der Stadt noch einmal zu verdichten. "Das wird zunehmend Bestandsbäume verdrängen und Neupflanzungen erschweren", bedauert Daniel Gerhardt.