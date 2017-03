Messe

Alles über Holz und Holztechnik

Trier-Euren (ve.) Holztek, Holz- und Holztechnik Fachmesse von Unternehmen für Unternehmen, präsentiert sich zum zehnten Mal in der Trierer Messehalle in den Moselauen. Gemeinsam mit über 110 Fachausstellern und Zulieferfirmen richten die Firmen HolzLand Leyendecker und Hees + Peters die Fachmesse auf über 3000 Quadratmetern Fläche in der Messehalle aus. Fachbesucher aus der holzverarbeitenden Branche und Architekten können sich dabei über technische Innovationen, neue Trends und Designs, Materialentwicklungen, Werkzeuge und Maschinen sowie Sicherheitsaspekte informieren. Die am Freitag eröffnete Holztek dauert noch das ganze Wochenende. Öffnungszeit Samstag 12 bis 17 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr.TV-Fotos (2): Friedemann Vetter