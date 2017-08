Anders: Ihre Erinnerungen an den ersten Schultag (Fotos)

Während meine Mutter im „Dorf“ ihre Einkäufe erledigte, saß ich beim Friseur. Auf die Frage, wie denn die Haare geschnitten werden sollen, zeigte ich auf meine Freundin Alexandra, die mich begleiten durfte, und sagte: „Ich will so aussehen wie sie!“



Als meine Mutter uns dann abholte, war sie entsetzt, mich so „geschoren“ zu sehen. Noch beim Fotografen (damals „Komm“ in der Niederstraße in Trier-Ehrang) lamentierte sie über den Haarschnitt, der mich wie einen Jungen aussehen ließ. Mir aber gefiel meine neue Frisur, und ich trug die Haare noch eine ganze Weile so kurz.

Marita Lenz (geborene Schmutz), Trier-Feyen/Weismark geb. Schmutz Feyen-Weismark



1965: Grundschule Schöndorf

… Na gut, rein in die Klamotten, Ranzen auf den Buckel, Tüte in den Arm und ab zum Fototermin vor der Haustür.



Dann ging es zuerst in die Kirche, danach zur Schule. Hier lernte ich meine etwas übergewichtige Lehrerin, Fräulein Pietka (ich nannte sie später Fräulein Pitschka, weil sie so gut kneifen konnte), kennen. Froh war ich, als diese zwei ersten Stunden zu Ende waren, denn ich wollte ja wissen, was in der Schultüte steckt. Ich war begeistert, als ich den Inhalt musterte: ein iPhone, ein Tablet, einen Gutschein für McDonald's ... Ha ha ha, nein, ich freute mich über eine Tafel Schokolade, Ahoj Brause, Würfel, ein paar Bonbons, dazu ein paar Schulutensilien – ah, und ein Stück weiße Kreide, um die Lehrerin zu bestechen.



Dann schnell nach Hause. Hier gab es ein super Mittagessen: gebratene Nudeln an Mehlknödel und eingemachten Mirabellen. Kaum mit dem Essen fertig, ging es ab zum Spielen – am liebsten auf einen dicken Haufen Sand. Denn wir aus der Kordelstraße waren in ganz Zewen bekannt als „Kurdeler Sandrutscher“. Ich möchte keinen Tag missen aus dieser Zeit und denke gerne an meinen ersten Schultag zurück. Es sind gerade 65 Jahre her – und ich habe mich kaum verändert. Oder? Kurt Horsch wohnt jetzt in Trier-Ehrang

