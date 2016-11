Angebliche Ansprache von Kindern in Trier-Nord fraglich - Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

(Trier) Nachdem am vergangenen Freitag ein Mann mehrere Kinder in Trier-Nord angesprochen und versucht haben soll, eines der Kinder in ein Auto zu ziehen, teilt die Polizei nun mit, dass der Vorfall offenbar so nicht zutreffe. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.