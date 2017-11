Angebranntes Essen auf Herd in Trierer Wohnung löst Feuerwehreinsatz aus

Foto: Frank Goebel

(Trier) Am Samstagabend kurz nach 18 Uhr ist die Feuerwehr in die Südallee zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden, nachdem Nachbarn den Rauchwarnmelder sowie Brandgeruch wahrgenommen und eine leblose Person in der Wohnung erkannt hatten.