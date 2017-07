Aral-Tankstelle Blaue Lagune: Genügend Unterschriften für Bürgerentscheid

4429 geprüfte, zulässige Unterschriften liegen der Stadt für den Erhalt der Tankstelle vor, bestätigte Rathaus-Pressesprecher Ralf Frühauf am Montagvormittag. 4241 Unterschriften wären für die Einleitung eines Bürgerentscheids notwendig gewesen (der TV berichtete).



„Der Trierer Stadtrat muss nun in seiner nächsten Sitzung über die Sache entscheiden. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: Der Stadtrat revidiert seine Entscheidung, den Pachtvertrag der Aral-Tankstelle nicht zu verlängern und beschließt stattdessen, diese in der Ostallee zu erhalten. Andernfalls findet der Bürgerentscheid statt“, erklärt Frühauf.

Für den möglichen Bürgerentscheid müsse dann ein Termin festgesetzt werden. Die nächste Sitzung des Stadtrates ist am Donnerstag, 28. September.



„Voraussetzung dafür, dass der Erhalt der Tankstelle per Bürgerentscheid tatsächlich durchgesetzt wird, ist, dass mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten in Trier beim Bürgerentscheid für den Erhalt der Tankstelle stimmen“, sagt Frühauf. Die Wahlbeteiligung von 15 Prozent entspräche dabei knapp 13.000 Trierern. Stimmt die Mehrheit für das Anliegen des Bürgerentscheids, ist dieser angenommen und die Tankstelle muss erhalten bleiben.