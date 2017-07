Auf Porta Nigra geklettert - Jugendliche lösen Einsatz der Feuerwehr und Polizei in Trier aus

Sanierung über den Dächern von Trier: Das Gerüst an der Porta Nigra ist 30 Meter hoch. Foto: Jörg Pistorius

(Trier) In Trier hat gegen 3.45 Uhr am Freitagmorgen der Mitarbeiter eines Hotels an der Porta-Nigra die Polizei gerufen. Auf dem Gerüst am Wahrzeichen der Stadt seien Jugendliche zu sehen. Umgehend eilten Polizei und Feuerwehr dorthin.