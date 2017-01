Auf Trierer Adenauer-Brücke mit Gaspistole aus Auto geschossen? Polizei nimmt zwei Männer fest

Diese Autofahrt wird ein junges Paar aus Trier so schnell nicht vergessen. Samstag, 18.45 Uhr: Der 21-Jährige und seine 19-jährige Freundin sind auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Saarstraße (Trier-Süd) unterwegs. Auf der Fahrspur rechts taucht ein Auto mit geöffneter Seitenscheibe auf. Der Beifahrer beugt sich über den Mann am Steuer – und hat einen „waffenähnlichen Gegenstand“ in der Hand, richtet ihn auf das Pärchen. Anschließend gibt es einen lauten Knall. „Wie bei einem Schuss“, geben die beiden Trierer wenig später auf der Wache der Polizeiinspektion (PI) Trier in der Südallee zu Protokoll. Dort sind sie sofort hingefahren und können eine gute Beschreibung des anderen Wagens abgeben: silberfarbener PKW, französisches Kennzeichen.



Die Polizei beginnt sofort damit, alle Ausfallstraßen zu kontrollieren, wird aber schnell und ganz in der Nähe der Adenauer-Brücke fündig. Ein Auto, auf das die Beschreibung passt, steht auf einem Parkplatz beim Eros-Center in der Luxemburger Straße (Trier-West). Ohne Insassen.



Wenig später kommen zwei Männer zu dem Auto. Die Polizei sperrt die Straße, kontrolliert die beiden und nimmt sie vorläufig fest. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren. Im Handschuhfach wird eine geladene Luftdruckpistole gefunden. Waffenschein? Fehlanzeige! Beide Männer sind alkoholisiert. Es werden Blutproben genommen.



In einer Pressemitteilung, die mehr als 24 Stunden später an die Medien geht, listet die Polizei eine ganze Reihe von Verfahren auf, die nun auf die jungen Männer zukommen. Ermittelt wird unter anderen wegen Bedrohung, Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zudem ist der 26-jähriger Fahrer vorläufig seinen Führerschein los. Die sichergestellte Luftpistole wird nun untersucht.



Die beiden Festgenommenen sind der Trierer Polizei von einem früheren Verfahren bekannt. 2015 wurde wegen Diebstahls gegen sie ermittelt.



Die PI Trier sucht noch Zeugen zu dem Vorfall auf der Konrad-Adenauer-Brücke und fragt, ob möglicherweise andere Beobachtungen in Zusammenhang mit dem silberblauen Peugeot 206 gemacht wurden. Hinweise unter Telefon 0651/9779-3200.