Aufbau für Trierer Musikfestival Porta hoch drei läuft

Für die beiden Konzerte von Fury in the Slaughterhouse am Donnerstag gibt es keine Tickets mehr.

Wer am Samstagabend zu Jennifer Rostock möchte, hat noch gute Chancen auf Karten auch an der Abendkasse.

Zum abschließenden Picknickkonzert des Philharmonischen Orchesters Trier am Sonntagabend ist der Eintritt frei.



Das Programm der dritten Auflage von Porta hoch drei:



Donnerstag, 15. Juni, 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr): Fury in the Slaughterhouse, Vorprogramm: Jan-Löchel-Trio .



Freitag, 16. Juni, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr): Fury in the Slaughterhouse, Vorprogramm: Jan-Löchel-Trio .



Samstag, 17. Juni, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr): Jennifer Rostock, Vorprogramm: Radio Havanna.



Sonntag, 18. Juni: Philharmonisches Orchester Trier, kostenloses Picknickkonzert, 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr