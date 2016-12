Auffahrunfall in Trier-Nord: Zwei Verletzte

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv Foto: dpa

(Trier) Zu einem Auffahrunfall mit Verletzten ist es am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr in der Franz Georgstraße in Trier-Nord gekommen.