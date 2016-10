Aufgepasst! In Trier sind Trickdiebe unterwegs

In zwei Fällen haben sich in dieser Woche Männer mit einem Trick Zugang zu Wohnanlagen mit betreutem Wohnen verschafft und dann ältere Menschen bestohlen, wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat. Unter dem Vorwand, die Heizung zu überprüfen und den Verbrauchszähler ablesen zu müssen, verschafften sie sich jeweils nachmittags Zutritt zu den Wohnungen der Senioren. Die Vorfälle sollen sich am Dienstag, 25., und Mittwoch, 26. Oktober, in Trier abgespielt haben. Die beiden Männer werden von den Opfern als im Aussehen ähnlich beschrieben.

Während einer der Täter die Opfer in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, entwendete der andere Geld, Schmuck und Wertgegenstände.

Die Taten fielen den Geschädigten erst auf, als die Täter die Anwesen längst verlassen hatten.



So werden die Täter beschrieben:

In beiden Fällen wird ein Tatverdächtiger als groß, der andere als klein beschrieben.

Ein Opfer beschrieb den Großen als Mann von kräftiger Statur, mit dunklem Haar, etwa 40 Jahre alt. Er trug zur Tatzeit ein rotes Oberteil mit schwarzer Aufschrift.

Den kleinen Täter beschrieb sie als schwarz gekleidet, mit schmalem Körperbau und ebenfalls dunklem Haar. Sein Alter wird auf etwa 30 Jahre geschätzt.

Beide Männer sprachen fließend Deutsch ohne erkennbaren Akzent.



Die Polizei warnt vor den Männern, die sich auf diese Weise durchaus auch Zutritt zu weiteren Häusern und Wohnungen verschaffen könnten.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651 / 97792290 oder -2254 mit der Kriminalpolizei in Trier in Verbindung zu setzen.



Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps:

Solche Kundendienste tauchen in der Regel nicht ohne Vorankündigung und Terminvereinbarung auf. Lassen Sie sich immer einen Firmenausweis zeigen und rufen Sie im Zweifelsfall das betreffende Unternehmen an bevor Sie Fremde in Ihr Haus oder Ihre Wohnung lassen.

Informieren Sie Verwandte oder Vertrauenspersonen von dem Termin, die während der Termine bei Ihnen sind.

Wenn Sie Verdacht schöpfen, informieren Sie umgehend die Polizei.

Merken Sie sich - wie im beschriebenen Fall vorbildlich geschehen – das Aussehen, die Kleidung und markante

Auffälligkeiten der Person und teilen Sie diese der Polizei mit.