Aufsichtsbehörde streicht Haushalt der Stadt Trier zusammen

Auf Nachfrage von volksfreund.de gab die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag teilweise Entwarnung: Es gingen dadurch voraussichtlich keine Projekte verloren, allerdings müssten manche Projekte verschoben werden.



Die Überraschung kam in der Sitzung des Dezernatsausschusses IV am Mittwochabend. Nach dreieinhalb Stunden, kurz vor dem Ende des öffentlichen Teils, ergriff eine Mitarbeiterin der städtischen Kämmerei das Wort. Die gute Nachricht: Die ADD habe den dritten Nachtragshaushalt 2016 der Stadt genehmigt. Dann folgte das große Aber: Die ADD habe erhebliche Auflagen erteilt. Die sogenannten Kreditermächtigungen im Investitionshaushalt seien drastisch eingeschränkt worden. Das bedeutet im Klartext, dass sich die Stadt weitaus weniger Geld leihen darf, um ihre geplanten Ausgaben zu decken.

Von insgesamt 36,8 Millionen Euro habe die ADD satte 23 Millionen Euro gestrichen – vermutlich mehr als je zuvor. Übrig bleiben 13,8 Millionen Euro an neuen Krediten, genau so viel, wie die Stadt bereits laufende Kredite planmäßig tilgt.



Die Mitarbeiterin der Kämmerei führte weiter aus, die Stadt müsse nun schauen, welche Projekte überhaupt wann umsetzbar seien. Der Fokus müsse wohl auf bereits begonnene Maßnahmen gelegt werden. Durch die gestrichenen Kreditermächtigungen schiebe die Stadt eine Bugwelle vor sich her, die sich auf den kommenden Haushaltsjahre auswirke. Zudem habe die ADD angekündigt, auch für den Doppelhaushalt 2017/18 voraussichtlich Kreditermächtigungen in großem Umfang zu versagen.



Viele Ausschussmitglieder reagierten überrascht und verärgert. Sie befürchteten, in ihren ohnehin begrenzten politischen Gestaltungsmöglichkeiten weiter eingeschränkt zu werden. Baudezernent Andreas Ludwig (CDU), der die Ausschusssitzung leitete, äußerte sich selbst nicht zu dem Thema, sondern ging auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit zum nächsten Tagesordnungspunkt über.



In einer ersten mündlichen Stellungnahme auf die Anfrage von volksfreund.de erklärte ein Sprecher des städtischen Presseamts, Oberbürgermeister Wolfram Leibe habe bereits in seiner Rede beim Einbringen des Haushaltsentwurfs 2017/18 darauf hingewiesen, dass die Stadt noch mit der ADD verhandeln müsse. In aller Regel würden nur etwa ein Drittel der in einem Haushaltsjahr veranschlagten Mittel auch tatsächlich in diesem Jahr ausgegeben, weil aus unterschiedlichen Gründen ohnehin nur ein Teil der geplanten Investitionen realisiert werden könne. Etwa, weil Kapazitäten zur Planung in der Verwaltung fehlten.

Die jüngste Einschränkung durch die ADD führe nicht dazu, dass Projekte verloren gingen, sondern eventuell erst später umgesetzt würden. Bei der Auswahl komme es zum Beispiel darauf an, wie weit ein Projekt bereits gediehen sei.

Zu den größten Einzelinvestitionen im Haushaltsentwurf 2017/18 zählen unter anderem sozialer Wohnungsbau im Baugebiet BU 14 (Filsch) und in Mariahof (9,7 Millionen Euro Kreditbedarf), Sanierung städtischer Wohnungen in Mariahof (4,5 Millionen), Neubau der Kita Im Freschfeld (Filsch, 4 Millionen Euro), Sanierung Exhaus (1,1 Millionen), Sanierung Theater (8,5 Millionen Kreditbedarf), Umbau der Integrierten Gesamtschule Wolfsberg (5,3 Millionen), Sanierung der Halle Mäusheckerweg (5,7 Millionen).



Zu Beginn der heutigen Stadtratssitzung (17 Uhr, Ratssaal am Augustinerhof) will sich Oberbürgermeister Wolfram Leibe unter Mitteilungen ebenfalls zu dem Thema äußern.