(woc) Wer sich einige Zeit an der Abzweigung von der Arnulf- in die Aulstraße postiert, kann jedenfalls im Minutentakt Autos beobachten, die Sperrschilder ignorieren, bis zur Baustelle vorfahren, dort wenden müssen, um dann doch der ausgeschilderten Umleitung zu folgen.Noch bis Freitag, 21. April, bleibt die Brücke, die -Feyen/Weismark mit dem Moselufer verbindet, wegen Sanierungsarbeiten zu. Die Fußgängerbrücke ist davon nicht betroffen. Wer per Pedes unterwegs ist, kann die Sperrschilder also tatsächlich getrost ignorieren.TV-Foto: Christiane Wolff