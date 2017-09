Aus Trier in die Höhle der Löwen - Das Startup mit gesunden Fertiggerichten für Sportler im Fernsehen

Nicht jede Idee muss das Rad komplett neu erfinden – viele Geistesblitze zünden, indem sie Bekanntem noch den entscheidenden Spin geben, auf den die Welt gewartet hat. Am besten, ohne dass sie es vorher wusste.



Das Brüderpaar Benjamin und Konstantin Ladwein hatte so eine Idee, für die es zwei ganz persönliche Lebenserfahrungen kombinierte. Zum einen die Erinnerung daran, von der Mutter früher stets reichhaltig und gesund bekocht worden zu sein. Zum anderen – beide sind begeisterte Sportler – das Wissen, wie zeitaufwendig ernsthaftes Training ist.



Die studierten Betriebswirtschaftler erkannten ein verbreitetes Dilemma: Will sich ein aktiver Mensch zwischen Job, Familie und Sport wenigstens beim Essen ein bisschen Faulheit gönnen, kann er nicht ernsthaft auf gängige Fertigprodukte zurückgreifen.



„Da ist viel zu viel Salz drin, dazu einfacher Zucker und ungesunde Fette“, zählt Benjamin auf. Er hat ein sicheres Angestellten-Dasein bei einer Luxemburger Spedition gegen das Abenteuer der Selbstständigkeit getauscht, um mit seinem Bruder die ehrgeizigen Ernährungspläne der Fitnessfreunde vor der Makulatur zu retten. Zunächst betrieben die beiden in Luxemburg ein Restaurant mit gesundem Essen, aus dessen Lieferservice sich schließlich „Fit Taste“ entwickelte.



Auf der Internetseite des Unternehmens können mittlerweile zahlreiche Gerichte bestellt werden – von Chili con Carne über Hähnchenbrust mit asiatischen Nudeln bis hin zu veganen Menüs oder Low-Carb-Gerichten (wenig Kohlenhydrate).



Die Menüs werden mit viel Handarbeit frisch zubereitet: Dabei werde auf künstliche Aromen und Geschmacksverstärker verzichtet, erklären die Brüder Ladwein. Dafür seien die Essen auf einen gesunden Ernährungsstil abgestimmt – und, natürlich, das gute Gewissen, das zur modernen Ernährung gehört: Das Fleisch stammt aus artgerechter Tierhaltung, der Fisch aus Wildfängen, Obst und Gemüse aus regionalem oder biologischem Anbau.



Zweimal die Woche gehen die Essen in speziellen Kühlpacks auf die Reise: Das zunächst auf Luxemburg beschränkte Vetriebsgebiet ist längst deutlich ausgedehnt worden. Jetzt haben die Brüder ein ganz neues Hauptquartier in Trier aufgeschlagen.



Eigenen Angaben zufolge haben sie seit 2014 schon über 500 000 Mahlzeigen ausgeliefert, ohne Fremdkapital zu brauchen. Und für die Vermarktung ihres Trend-Foods setzten sei vor allem auf das noch trendigere Influencer-Marketing, also die Mundpropaganda durch Internetaktive, die dort ihre Fans über neue Produkte informieren – darunter Olympiasieger Fabian Hambüchen.



Jetzt möchten die beiden aber doch einen Investor an Bord holen – und dazu geht man heute nicht mehr zur Sparkasse, sondern ins Fernsehen: Am Dienstag, 26. September, stellen sie sich und ihre Ideen in der Vox-Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ der Jury aus potenten Investoren vor, um mit zumindest einem von ihnen einen „Deal“ zu machen.



Eigentlich hätten die beiden da schon vor einiger Zeit stehen können: Die Bewerbung für eine frühere Staffel sei in der ersten Etappe ganz gut gelaufen, sagt Konstantin Ladwein. „Aber dann mussten wir uns aktuell wieder mehr ums Geschäft kümmern und haben das erst mal wieder sein gelassen.“



Jetzt stehen sie aber doch im Studio – und wollen 300 000 Euro haben. Dafür wollen sie 12,5 Prozent des Unternehmens abgeben.



Ob einer der „Löwen“ darauf eingeht oder nicht, erfahren die Zuschauer erst am Dienstagabend – obwohl die Sendung bereits im Frühjahr aufgezeichnet wurde. Wie es die strengen Regeln verlangen, behalten die Gründer den Verlauf der Sendung für sich.



Einige Tatsachen lassen aber erahnen, dass irgendwer in den letzten Monaten von den beiden Machern angetan war: So präsentieren sie auf ihrer Facebook-Seite Fotos und Videos aus der Diedenhofener Straße, wo in einer Halle in kurzer Zeit „die größte Fitnessküche Europas“ errichtet wurde. Außerdem wurde die Zahl der Mitarbeiter kräftig aufgestockt – auf 25. Und als bei Facebook die Frage auftaucht, warum es die Essen aus der Plastikschale nicht auch im Berliner Supermarkt gibt, lautet die Antwort, doch einfach kommende Woche dort mal nachzufragen. Das könnte auf einen Deal mit Jury-Mitglied Ralf Dümmel hindeuten: Der hat beste Kontakte zum bundesweiten Einzelhandel und sorgt gerne dafür, dass Produkte kurz nach der Sendung in den Regalen stehen.



Die Sendung „Höhle der Löwen“ wird heute um 20.15 Uhr auf dem Sender Vox ausgestrahlt.