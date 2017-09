Die Polizei hatte die Verfolgung aufgenommen. Augenzeugenberichten zufolge soll das Tier die B 51 bei Konz-Karthaus verlassen haben.



In Konz konnten die Beamten das Pferd letztlich einfangen, offenbar ist es verletzt. Wie es sich die Verletzungen zugezogen hat, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Berichtenzufolge war es in einer Baustelle auf Höhe einer Grube gestürzt. Eine Tierärztin kümmert sich derzeit vor Ort um das Tier.



Der Vierbeiner war am Vormittag in Olewig ausgebüchst, seine Besitzerin hatte daraufhin die Polizei verständigt. Während der Aktion twitterte die Polizei Trier - Verfolgung quasi live.