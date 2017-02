Ausstellung: Trierer Männer, wo sie sich wohlfühlen

Wenn der Besucher die Steipe am Trierer Hauptmarkt betritt, werden ihm im Erdgeschoss auf Augenhöhe 24 Fotografien an den Wänden des Cafés auffallen. Es ist die zweite Fotostrecke der Fotografin Simone Busch. Die Bilder sollen Trierer Männer in ihrem bekannten und natürlichen Umfeld darstellen. Die Intention hinter dem Projekt beschreibt Simone Busch so: "Wenn die Männer entspannt sind, werden die Bilder am natürlichsten."Die Idee zu der Fotostrecke kam ihr 2015. Die Fotografin wollte die Herren an Orten ablichten, an denen sie gerne sind und sich wohlfühlen. Zuerst wurden Freunde dargestellt, die wiederum Bekannte auf das Projekt ansprachen.Am Ende ihrer ersten "RaumMann"-Ausstellung kamen 40 Herren auf den Fotos zusammen. Ihre aktuellen Bilder zeigen Tänzer, Maskenbildner, Radiomoderatoren oder Friseurmeister in ihren Arbeitsräumen.Nächster Kandidat für die Fotografin: Guildo Horn. "Es muss nur noch ein Termin gefunden werden", erzählt sie stolz. Auf den Bildern sind die Männer mit ihren "Lieblingssachen", ihren Haustieren oder sogar ihren Kindern zu sehen. Alle Fotografien sind in Schwarz-Weiß gehalten. Dadurch soll deren Essenz besser zum Vorschein treten, welche bei bunten Farben durch zu viel Ablenkung verloren gehen kann, erklärt Simone Busch.Bei der Eröffnung sind auch fast alle dargestellten Männer vertreten, um das Ergebnis der Fotosession zu erleben. Johannes Kolz ist Comiczeichner und Cartoonist. TV-Leser kennen ihn unter anderem durch seine wöchentlichen Alles-Trier-Zeichnungen mit Mundart-Sprüchen. Er fühlt sich in dem Porträt gut wiedergegeben: "Es ist witzig, mal selbst Objekt einer Ausstellung zu sein. Ich sehe mein Bild hier zum ersten Mal, und es ist wirklich schön geworden."Tom Klein, selbst Fotograf für historische Bilder, weiß, worauf es bei einem guten Foto ankommt. Er wurde mit einer neuen Erfahrung konfrontiert: "Bei der Fotografie versucht man die Seele oder Botschaft des Models zu zeigen. Da war hierbei die Frage: Welche Aussage habe ich denn jetzt selbst?" Wer sich von RaumMann 2.0 auch selbst ein Bild machen möchte, hat dazu in der Steipe noch bis zum 29. März Zeit.