Auto beschädigt – Unbekannter hinterlässt Zettel mit falscher Telefonnummer

(Trier) Am gestrigen Freitag ist auf dem Parkplatz am Trierer Südbad, in der Straße An der Härenwies, ein dunkler Opel Astra beschädigt worden. Der Schadensverursacher hat lediglich einen Zettel mit einer nicht existierenden Telefonnummer hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.