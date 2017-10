Auto brennt in der Trierer Thyrsusstraße

Am frühen Dienstagmorgen gegen 2:30 Uhr wurden die Bewohner eines Hochhauses in der Thyrsusstraße durch laute Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen. Unter einem Vordach, direkt am Gebäude stand ein Auto in Flammen. Ein daneben stehendes Fahrrad brannte ebenfalls. Die alarmierte Feuerwehr rückte schnell an und begann mit den Löscharbeiten. Das Feuer war innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht worden.Starker, schwarzer Rauch zog sich die Fassade hoch, hinein in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Die Bewohner hatten sich, noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, selbstständig alle in Sicherheit gebracht. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Vordach, auf mögliche Glutnester untersucht und das Treppenhaus mit einem Überdrucklüfter rauchfrei gemacht.Nach etwa einer Stunde konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück, das Feuer war komplett gelöscht.Vor Ort nahm die Kriminalpolizei noch in der Nacht ihre Arbeit auf. Es ist der zweite Brand infolge. In der Nacht zum Montag brannte ebenfalls um 2:30 Uhr keine 500 Meter Luftlinie bereits ein Auto . Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Trier der Wache I und II, der Löschzug Kürenz und die Polizei Trier.