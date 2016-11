Auto kollidiert mit Lastwagen bei Pfalzel - Fahrerin verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen gegen 10.50 Uhr auf der B 53 in Höhe von Trier Pfalzel gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte die Fahrerin eines Ford Ka beim Auffahren auf die B 53 offenbar einen von rechts kommenden Langholztransporter übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Heck des LKWs, wodurch der Ford auf die andere Straßenseite geschleudert wurde. Die Fahrerin des Ford Ka wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist bislang unbekannt.



Zwei weitere aus Richtung Trier kommende Fahrzeuge mussten eine Vollbremsung machen, um nicht in die Unfallstelle zu fahren, wobei der eine Fahrer auf das vordere Auto auffuhr.



Die Feuerwehr reinigte die Straße und nahm Betriebsmittel auf. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 53 gesperrt, später konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeifahren. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich, das DRK aus Ehrang mit Notarzt sowie die Berufsfeuerwehr Trier.