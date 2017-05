Der Unfall hat sich laut Polizei an der Spitzmühle am Verteiler Ost ereignet. Dort verlor ein 18-jähriger Fahrer am Sonntag gegen 11 Uhr in Richtung Olewig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er war vermutlich zu schnell unterwegs.



Das Auto beschädigte mehrere Verkehrsschilder und eine Ampel. Dann stürzte es eine Böschung hinab und kam auf dem Radweg Richtung Friedrich-Wilhelm-Gymnasium zum Liegen. Zwei Menschen im Alter von 18 und 19 Jahren wurden leicht verletzt.



Der Verkehr wurde ab Verteiler Ost umgeleitet. Während der Rettungsarbeiten kam es laut Polizei für rund eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Nummer 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.