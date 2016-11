Auto überschlägt sich: Drei Menschen bei Trier-Irsch verletzt

Nach Angaben der Polizei war das Auto auf der L 143 aus Richtung Trier-Olewig kommend in Richtung Trier-Irsch unterwegs. In einer Linkskurve sei der Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und nach einem Überschlag auf dem Dach zum Liegen gekommen.



Der 20-jährige Fahrer und eine Mitfahrerin seien schwer verletzt worden. Sie wurden ebenso wie die zweite, leichtverletzte Mitfahrerin in ein Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz waren unter anderem die Wache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Trier sowie der Löschzug Irsch sowie mehrere Rettungswagen und Notärzte (RTW 1, RTW 2, NEF Trier , NEF Ehrang und RTW Pluwig) sowie zwei Streifen der Polizei.