Nach Polizeiangaben war der Autofahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen, woraufhin sich der Wagen überschlug und im Straßengraben auf der Seite liegen blieb.



Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit mittelschweren Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Totalschaden.



Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderung, der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich, das DRK Schweich und der Notarzt aus Ehrang.