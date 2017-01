Autoaufbrüche in Trier-Nord: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

Zwei Männer, die am vergangenen Dienstag, 24. Januar, ein Auto in Trier-Nord aufgebrochen haben sollen, sind in laut der Trierer Polizei in Tatortnähe festgenommen worden. Der Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft an.



Ein Zeuge hatte gegen 2.40 Uhr die Polizei darüber informiert, dass er zwei Männer dabei beobachtet habe, wie sie in der Palmatiusstraße geparkte Autos überprüften. In einen PKW stiegen sie dann ein. Nach kurzer Zeit verließen sie den PKW und gingen weiter. Polizeibeamte fanden in der Nähe des Tatortes Gegenstände, die offenbar aus dem Auto stammten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei wenig später in der Paulinstraße zwei Männer fest, die der vom Zeugen genannten Personenbeschreibung entsprachen. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass es sich bei diesen 23 und 26 Jahre alten Männern um die Tatverdächtigen handelte.



In den vergangenen Wochen sind mehrere geparkte Fahrzeuge in Trier-Nord aufgebrochen und Sachen daraus entwendet worden. Die Kripo überprüft jetzt, ob Tatzusammenhänge bestehen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurden die beiden in Trier lebenden Männer dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.