Der Autofahrer war laut Polizei gegen 7.55 Uhr in Fahrtrichtung Trier unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung Estricher Hof ein Rotlicht übersah. Er kollidierte frontal mit einem aus Fahrtrichtung Trier kommenden und in Richtung Estricher Hof abbiegenden Sattelzug. Durch den massiven Zusammenstoß wurde der Autofahrer leicht verletzt. Am Auto und Lastzug entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 Euro beziffert. Trotz örtlicher Umleitung des Verkehrs entstand ein erheblich Rückstau in Richtung Konz.