Autofahrer fährt Fußgänger in Trier-Ehrang an und wird verprügelt

Foto: Soeren Stache/Archiv Foto: dpa

(Trier) Ein Auto hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 22-Jährigen in Trier-Ehrang beim Überqueren einer Straße erfasst und zu Boden geschleudert. Die Begleiter des jungen Mannes griffen daraufhin den 54 Jahre alten Fahrer an, wie die Polizei mitteilte.