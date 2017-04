Autoreifen mehrerer Fahrzeuge in Trier-Süd und Euren zerstochen

Zeugen hatten am frühen Samstagmorgen gegen 3:39 Uhr in der Gilbertstraße (Trier-Süd) eine Gruppe von zwei bis drei Personen bemerkt, die lautstark unterwegs gewesen seien. Die Männer haben sich in einer für die Zeugen nicht verständlichen Sprache unterhalten, so die Polizei. Eine der Personen habe, vermutlich mit einem mitgeführten Messer, an drei geparkten Fahrzeugen die Reifen platt gestochen. Im Anschluss seien die Männer in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße geflohen.



Ebenfalls in der Nacht zum Samstag wurden in der Eurener Straße, auf Höhe der Häuser 18 bis 45, an mehreren Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Die Beschädigungen wurden am Samstagmorgen gegen 8 Uhr festgestellt. Es konnten bislang neun Autos mit beschädigten Reifen festgestellt werden. Durch diese gezielten Handlungen entstand ein Sachschaden von über tausend Euro, so die Polizei.



Sie fragt: Wer hat in der Nacht Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Trier in Verbindung zu setzen. Tel.: 0 651-9779-3200.