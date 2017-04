Autos kollidieren in Trier - Zwei Leichtverletzte, großer Stau und 20.000 Euro Schaden

Ein silberner Mercedes A-Klasse und ein schwarzer Golf waren an dem Unfall beteiligt, der sich am Dienstagnachmittag in der Zurmaiener Straße in Trier ereignet hat. Sowohl die Beifahrerin des 65-jährigen Fahrers als auch der 37-jährige Fahrer eines Golfes wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.



Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Trier war der 65-jährige Fahrer des Mercedes auf der Zurmaiener Straße in Fahrtrichtung Bundesautobahn unterwegs, als laut Zeugenaussagen das Rotlicht der Ampel missachtete. Ein Golf kam aus Richtung Autobahn und wollte nach links Zur Hospitalsmühle abbiegen. Die Autos kollidierten so stark, dass der Golf kurzfristig abhob und gegen einen Masten der Ampel geschleudert wurde.



Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund der einspurigen Sperrung der Zurmaiener Straße kam es für etwa eine Stunde zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit Rückstau am gesamten Ufer.



Kurz nach 17 Uhr war die Unfallstelle geräumt, und der Verkehr konnte wieder freigegeben werden.



Im Einsatz befanden sich ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier, ein Streifenteam sowie eine Motorradstreife der Polizeiinspektion Trier.