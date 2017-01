Autos stoßen in Trier frontal zusammen - Drei Leichtverletzte

Feuerwehr (Symbolfoto). Foto: Christian Brunker

(Trier) Am Samstagabend sind gegen 19.30 Uhr zwei Autos am St.-Barbara-Ufer in Trier frontal zusammen gestoßen. Wie die Feuerwehr mitteilt, sind hierbei drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.