Bahngelände in Trier-Ehrang: Kind durch Stromschlag lebensgefährlich verletzt

Foto: Agentur Siko

(Trier) Schwerer Unfall auf dem Bahngelände am Mäushecker Weg in Trier-Ehrang: Dort ist am Sonntagnachmittag ein Kind durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere Kinder erlitten ebenfalls Verletzungen.