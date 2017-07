Bauarbeiter stürzen in Trier von Baugerüst in die Tiefe

Von diesem Baugerüst in der Trierer Kloschinskystraße stürzten zwei Baurbeiter am Freitagnachmittag ab. Foto: Florian Blaes

(Trier) Zwei Bauarbeiter sind am Freitagnachmittag in Trier-Nord auf einem Baugerüst etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Beide wurden nach ersten Informationen schwer verletzt.