Vom Gemüse bis zum Fleisch, vom Federweißen bis zum süßen Viez: Wer wollte, konnte sich mit regionalen Nahrungsmitteln eindecken.Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau organisierte das zentrale Erntedankfest. Jedes zweite Jahr steigt es in Trier, sonst in Koblenz. Höhepunkt des Tages war der Festumzug vom Dom durch die Fußgängerzone hin zum Bauernmarkt. Neun Gruppen beteiligten sich.Vor allem die alten Traktoren und die Pferdekutsche waren bei den Kindern beliebt. Horper überreichte schließlich die Erntekrone an Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Sie wurde in diesem Jahr von der Landjugend Daun gefertigt und soll einen Ehrenplatz im Rathaus erhalten. beh