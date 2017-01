Der Chef der Trierer Arbeitsagentur, Heribert Wilhelmi, führt dies auf die steigende Zahl anerkannter Asylbewerber zurück, die nun für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Die niedrigste regionale Arbeitslosenquote gibt es nach wie vor im Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Kreis Trier-Saarburg.



Beide Kommunen profitieren von der Nähe zu Luxemburg. Insgesamt pendeln über 30.000 Menschen aus der Region Trier ins Großherzogtum. Diese Zahlen wurden am Dienstagvormittag in Trier bekanntgegeben. Mehr zum Thema später auf Volksfreund.de und in der Mittwochausgabe.