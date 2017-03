Bewohner fackelt aus Versehen Busch vor Haus in Gusterath ab - Feuerwehr muss anrücken

Was als Wohnungsbrand gemeldet war, entpuppte sich als Buschbrand, als die Feuerwehr am Mittwochmorgen um 11 Uhr nach Gusterath ausrückte. Dort stand ein etwa vier Meter hoher und breiter Busch in Flammen.



Der Bewohner des Hauses hatte laut Polizei mit einem kleinen Kartuschenbrenner das Unkraut vor dem Haus entfernen wollen. Plötzlich fing der Busch Feuer und brannte komplett ab. Ein angrenzender Holzzaun fing ebenfalls Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.



Im Einsatz waren der Wehrleiter der VG Ruwer, die Feuerwehren aus Gusterath, Pluwig, Schöndorf und die VG- Bereitschaft. Zudem das DRK Pluwig zur Bereitstellung und die Polizei Trier.



Aufgrund der aktuellen trockenen Wetterlage und des lebhaften Windes können Unterholz und Heckenlandschaften sich schnell entzünden. Die Feuerwehr warnt: Vorsicht beim Umgang mit Feuer bzw. beim Verbrennen.