Blaue Lagune, Streit um Baugebiet und Dezernentenwahl: Wir berichten live aus dem Trierer Stadtrat

Die Tankstelle in der Trierer Ostallee, auch "Blaue Lagune" genannt. Foto: Archiv Thomas Schmitt ist der Kandidat des schwarz-grünen Mehrheitsbündnisses im Stadtrat. Foto: privat Foto: Carsten Simon / +49.171.5239700 (h_st ) Previous Next

(Trier) Die Sitzung des Trierer Stadtrats umfasst heute Abend viele spannende Themen. Im Streit um zukünftige Baugebiete fällt heute die Entscheidung. Die Unabhängige Bürgervertretung Trier (UBT) will mit einem Antrag bei der Stadtratssitzung am Mittwoch erreichen, dass die zum BP-Konzern gehörende Aral-Tankstelle in der Ostallee erhalten bleibt. Außerdem wird ein neuer Kulturdezernent gewählt.