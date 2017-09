Blaue Lagune wird nicht verlegt - Die Trierer dürfen am 10. Dezember abstimmen

Soviel Leidenschaft wie am Donnerstagabend gab es noch nicht oft im Trierer Stadtrat: Gut zweieinhalb Stunden diskutierte der Rat über die Tankstelle in der Ostallee. Am Ende erlitten CDU, FDP und UBT mit ihrem Antrag, den Pachtvertrag zunächst übergangsweise für ein Jahr zu verlängern und die Zeit zu nutzen, um eine Standortverlegung zu prüfen, eine knappe Niederlage: Nur 24 Räte (CDU, UBT, FDP, Piraten) und der Stadtvorstand (eine Stimme) stimmten dafür, die rechtlichen und städtebaulichen Voraussetzungen für einen Wechsel der Blauen Lagune auf das Gelände der Stadtwerke an der unteren Ostallee zu prüfen und Verhandlungen mit dem Aral-Mutterkonzern BP zu führen. 27 Stadträte (SPD, Grüne, Linke, AfD) lehnten das ab.



Baudezernent Andreas Ludwig hatte in der Sitzung vehement für die Verhandlungsfrist geworben. „Es könnte ein Kompromiss herauskommen, der Befürworter und Gegner der Tankstelle befriedigt“, sagte Ludwig. Den Stadtvorstand konnte Ludwig mit seinen Argumenten überzeugen. „Ich persönlich bin der Meinung, dass es sehr schwer werden wird, mit der BP eine Einigung über eine Standortverlegung zu finden“, sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe. „Aber Andreas Ludwig hat mit so großem Engagement für diesen Kompromissversuch plädiert, dass ich glaube, dass wir uns für diese Verhandlungen doch noch mal ein halbes Jahr Zeit nehmen sollten“, signalisierte Leibe Zustimmung für den gemeinsamen Änderungsantrag von CDU, UBT und FDP.



Auch Markus Römer, Sprecher der Bürgerinitiative, die mehr als 4500 Unterschriften für den Erhalt der Tankstelle gesammelt hatte, erklärte für die BI, dass er damit einverstanden sei, die Umstände eines potenziellen Standortwechsels zu prüfen. SPD, Grüne, Linke und AfD stimmten allerdings geschlossen dagegen. Nachdem der Änderungsantrag abgelehnt war, ließ Oberbürgermeister Leibe über den ursprünglichen Vorschlag der Stadtverwaltung abstimmen, der noch aus der Zeit stammte, bevor der Kompromissvorschlag von Baudezernent Ludwig auf den Tisch gebracht worden war. Der Stadtvorstand hatte sich damals gegen die Verlängerung des Pachtvertrags mit der 1958 gebauten Aral-Tankstelle ausgesprochen. 27 Stadträte (SPD, Grüne und je eine Stimme von CDU, UBT und Linken) folgten dem Vorschlag des Stadtvorstandes und stimmten gegen eine Pachtverlängerung. Der übrige Rat stimmte mit 24 Stimmen dafür (eine Enthaltung).



Nun kommt es am 10. Dezember zum Bürgerentscheid. Die Frage, über die alle Trierer dann abstimmen können, wird lauten: „Soll der Stadtvorstand der Stadt Trier den Pachtvertrag der Tankstelle Ostallee um 10 Jahre plus einer Option auf weitere 5 Jahre verlängern?“



Ein ausführlicher Bericht folgt.