Anhand von Luftbildern der Alliierten seien im Vorfeld von Bauarbeiten drei sogenannte „Blindgängerverdachtspunkte“ im Bereich der Baustelle lokalisiert worden. Die potentiell gefährlichen Objekte würden in einer Tiefe von ungefähr fünf bis sechs Metern liegen. Derzeit finden Grabungen an allen drei Punkten statt, um Gewissheit zu erhalten. Mit ersten Ergebnissen werde im Laufe des Donnerstagnachmittag gerechnet.



Gefahr für die Allgemeinheit bestünde nach Aussage der Experten nicht, so die Stadt. Feuerwehr und Polizei haben gemeinsam mit anderen beteiligten Stellen bereits mit Vorbereitungen für den Fall begonnen, dass wirklich Kampfmittelrückstände gefunden werden.