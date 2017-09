Ausgeschlagen hatte das Suchgerät, weil andere Metallteilen - etwa alte Blecheimer und Zaunreste - im Boden vergraben waren.Wann die 125-Kilo-Bombe, die am Montagnachmittag bei den Bodenuntersuchungen gefunden wurde, entschärft wird, steht noch nicht fest.Die Stadt hat weitere Informationen für heute Nachmittag angekündigt.Während der Entschärfung muss das Wohngebiet im Radius von 300 Metern rund um die Bombenfundstelle evakuiert werden. Etwa 800 Menschen sind davon betroffen.Die zweite Bombe wurde am Montagnachmittag etwa 15 Meter entfernt von dem Blindgänger gefunden, der Ende August bei Baggerarbeiten in dem Baugebiet freigelegt worden war.