Brand auf dem Sievenicher Hof: Meterhohe Flammen über der Stadt (Fotostrecke/Video)

Extra: DIE GESCHICHTE DES SIEVENICHER HOFS

Drei Familien und rund 30 Reitpferde leben auf dem Sievenicher Hof. Sie alle haben am Donnerstagabend großes Glück gehabt. Denn nach ersten Erkenntnissen ist in einer Scheune zwar ein Großfeuer ausgebrochen. Verletzt wurde jedoch niemand.Der Udelfanger Landwirt Matthias Burg betreibt auf dem Hofgelände eine Pension für Reitpferde. Reitunterricht gibt es dort normalerweise nicht. Es sind Privatleute, die dort einen Platz für ihre Tiere mieten. Burg sagt im Gespräch mit dem TV: "Ich bin gegen 22 Uhr angerufen worden, dass es brennt. Das Feuer war von der Autobahn aus zu sehen."Fünf Pferde sind in dem Teil des Hofs untergebracht gewesen, der vom Feuer betroffen gewesen ist. Weitere Pferde in einem anderen Stallteil sind während der Löscharbeiten vorsorglich auf Weiden in Sicherheit gebracht worden. "Alle Tiere können in einem anderen Gebäudeteil untergebracht werden", sagt Burg.Dass nicht mehr passiert ist, hat wohl auch damit zu tun, dass insgesamt rund 100 Einsatzkräfte schnell vor Ort gewesen sind. Neben Löschzügen der Berufsfeuerwehr Trier - der Sievenicher Hof liegt auf Trierer Stadtgebiet unweit von Aach - sind die Freiwilligen Feuerwehren aus Aach, Newel und Konz, der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr und das DRK sowie der Malteser Hilfsdienst Trier-Irsch, ein Notarzt und die Polizei im Einsatz gewesen.Mit mehreren Strahlrohren hatten die Feuerwehren den Brand bekämpft. Gelöscht wurde auch von einer Drehleiter aus. So wurde sichergestellt, dass das Feuer nicht auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriff. Auch ein Gastank im Hinterhof musste gekühlt und gesichert werden.Dieser Einsatz ist am Freitagmorgen noch nicht zu Ende. Polizeisprecher Uwe Konz sagt am späten Freitagvormittag, dass immer noch Löscharbeiten laufen. Glutnester müssen noch zwölf Stunden nach dem Beginn der Löscharbeiten im Heu aufgespürt werden, damit das Feuer nicht erneut ausbricht. Zudem besteht in der Scheune Einsturzgefahr.Die Beamten der Polizei konnten deshalb auch noch nicht mit der genauen Untersuchung des Brandorts beginnen. Sie sollen klären, was Ursache des Feuers gewesen ist. "Derzeit sieht es so aus, als ob der Brand in einer Scheune ausgebrochen ist, in der Heuballen gelagert waren." Matthias Burg sagt, dass dort rund 280 Ballen gelagert waren. Es gibt jedoch auch noch gute Nachrichten: "Das Wohnhaus wurde zwar in Mitleidenschaft gezogen, blieb aber glücklicherweise bewohnbar", sagt Polizeisprecher Konz.Und wie geht es nun weiter? Der Sievenicher Hof gehört der Stiftung Vereinigte Hospitien (siehe Info). Hospitiendirektor Dr. Hubert Schnabel war am Freitag nicht zu erreichen. Die Ermittlungen der Kripo Trier gehen in alle Richtungen, wobei es zurzeit keinen Hinweis auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt. Den Schaden beziffert die Polizei vorsichtig auf einem mindestens sechsstelligen Betrag.Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.Die Ursprünge des Sievenicher Hofs reichen zurück bis in die Römerzeit. Der Villenbezirk Sabiniacum (Sievenich) kam im sechsten Jahrhundert durch Schenkung an die Trierer Abtei St. Martin und zu Beginn des 19. Jahrhunderts an die Vereinigten Hospitien. Die Stiftung bewirtschaftete das Gut bis 1928 selbst. Seitdem sind Gebäude und Land verpachtet. Die Gebäude stehen unter Denkmalschutz und stammen teils aus dem 19. Jahrhundert.