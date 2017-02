Brand in Trierer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) - Ein Mitarbeiter leicht verletzt

Symbolbild Foto: Frank Goebel

(Trier) In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in der Trierer Dasbachstraße ist es am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einem Feuer gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, war zuvor im Toilettenraum der Einrichtung eine Wandhalterung aus Kunststoff in Brand geraten.