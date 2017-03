Brand zerstört Hütte des Angelsportvereins in Trier-Zewen (Fotos)

Am Samstagabend gegen 23.15 Uhr bemerkten Anwohner in Trier-Zewen einen hellen Feuerschein in der Straße „Oberkirch“ außerhalb von Trier-Zewen an der Mosel.

Die alarmierte Feuerwehr eine in Flammen stehende Fischerhütte. Zunächst wurden drei Gasflaschen in Sicherheit gebracht und abgekühlt. Hohe Flammen schlugen aus dem Dach der Hütte. Eine Wasserleitung wurde von der Mosel zum Brandort aufgebaut. Nach und nach stürzte das Gebälk des Hauses ein. Das Feuer zerstörte das gesamte Gebäude.

Am frühen Morgen waren die Löscharbeiten beendet. Von der Angelsporthütte des AC 1956 Zewen-Oberkirch e.V. blieb nichts übrig.

Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Brandermittler untersuchen den Brandort.

In der Vergangenheit hatte es bereits mehrmals in Trier-Zewen gebrannt.

Im Einsatz waren mehr als 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wache I und II aus Trier, der Löschzug Zewen sowie der Löschzug Euren und die Polizei.