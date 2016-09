Wegen Brandgeruchs ist in Trier-Euren der Kindergarten St. Helena am Dienstagnachmittag evakuiert worden.



Nach bisherigen Informationen, nahmen die Erzieherinnen des Kindergartens gegen 13.15 Uhr einen Brandgeruch war, brachten die Kinder ins Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr. Die rückte daraufhin mit drei Löschzügen an, untersuchte das Gebäude und konnte nach 30 Minuten Entwarnung geben.



Während des Einsatz es kam es in der Eurenerstraße zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr und Busverkehr wurde umgeleitet.



Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr der Wache I und II, der Löschzug Euren und die Polizei.