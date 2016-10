Brandstiftung im Jugendamt: Polizei zeigt Bilder der mutmaßlichen Täter

Nachdem die Polizei in dieser Woche bereits mit Fotos der gestohlenen Computer-Clients nach den Brandstiftern aus dem Trierer Jugendamt gefahndet hat, hat sie nun weitere Fotos zur Veröffentlichung freigegeben. Sie sind von einer Überwachungskamera in der Nacht zum 21. Oktober aufgenommen worden -also der Nacht, in der das Feuer im Rathaus gelegt worden war. Sie zeigen zwei Personen, die laut Polizei im Verdacht stehen, mit dem Brand, dem Diebstahl von Computer-Clients oder deren Verwertung zu tun zu haben.



Die Polizei fragt: Wer kennt die beiden auf den Fotos abgebildeten Personen oder kann Angaben hierzu machen?



Zur Mitteilung sachdienlicher Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienen, wurde ein Vertrauenstelefon geschaltet, das unter der Tel.-Nr. 0152/28854968 zu erreichen ist.



Zudem werden Hinweise unter den Telefonnummern 0651/9779 – 2290 oder- 2216 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.



Die Staatsanwaltschaft Trier hat eine Belohnung von 2.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen.