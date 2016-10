Brandstiftung im Jugendamt aufgeklärt - Zwei Täter festgenommen

Polizei (Symbolbild). Foto: TV-Archiv Foto: Jens Büttner (dpa)

(Trier) Die Brandstiftung in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober im Jugendamt der Stadt Trier ist aufgeklärt. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilt, hat sich einer der Tatverdächtigen gestellt, der zweite wurde in seiner Wohnung festgenommen.